Transfer fiyasko

Güneş Spor

GELDİKLERİ KULÜPLER ÜNLÜ AMA…

■ SEZON başında kadrosunda büyük ölçüde yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, yaptığı transferlerden ligde 16. hafta geride kalmasına rağmen yeteri katkıyı alamadı. Geçen sene kiralık olarak kadrosunda bulunan Ljajic’in bonservisine 6,5 milyon euro ödeyen Kartal, Vitoria Guimares’ten Boyd’u (2.4 milyon euro), Villarreal’den Ruiz’i (2.5 milyon euro), Guingamp’tan Rebocho’yu (450 bin euro kiralık), N’Koudou’yu Tothenham’dan (4 milyon euro), Elneny’i Arsenal’dan (Kiralık), Douglas’ı Barcelona’dan (Bedelsiz), Diaby’i S. Lizbon’dan (Kiralık) aldı.

HEPSİ MURİÇ’İN YARISI ETMİYOR

■ BEŞİKTAŞ, Ljajic dışındaki yeni transferlere toplam 9 milyon 350 bin euro öderken, çok şey beklenen bu oyuncular Süper Lig’de sadece 3 gol atabildi. 7 futbolcu toplam 2 asist yapabilirken, yeni transferler sadece 5 gole katkı yapmış oldu. Derbide Beşiktaş’ı 3-1 yenen Fenerbahçe’de ise Çaykur Rizespor’a 3,5 milyon euro ödenip, transfer yarışına girilen Galatasaray’ın adeta elinden alınan Vedat Muriç harikalar yarattı. Derbinin kahramanlarından biri olan Kosovalı golcü, bu sezon Süper Lig’de bin 273 dakika sahada kalırken, 10 gol atıp 2 asit yaptı.

DİABY 6 MAÇTIR ORTADA YOK

■ KANAT forvet olarak Sporting Lizbon’dan transfer edilen Abdoulay Diaby, Aytemiz Alanya ve Antalyaspor maçlarında gol bulduktan sonra adeta sessizliğe büründü. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın son haftalarda sürekli 11’de şans verdiği Diaby, ligde son 6 maçtır gol atamadı. Forvet hattında oynayan ve sürekli sakatlanan N’Koudou ise 10 maçta forma giyip 1 gol 1 asist yapabildi. Yenilerden gole katkı yapan 3. oyuncu ise orta sahada forma giyip 10 maçta oynayan ve 1 asist yapan Elneny oldu. Uzun süre sakat olan F.Bahçli Kruse ise 2 gol 6 asistlik katkı yaptı.