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03 Şubat 2020 Pazartesi 15:59:20 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:59:56

Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel'e ırkçı saldırı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası sosyal medya üzerinden John Obi Mikel’e ırkçı saldırıda bulunuldu.

Obi Mikel’in Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor Kulübü ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Küfür, hakaret, tehdit ve ırkçılık içeren mesajlar gönderen kişileri tespit eden Trabzonspor Kulübü avukatları, şahıslar için 6222 ve tehdit, hakaret suçlarından dava açmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden “Fenerbahçe Çocukları” isimli hesabın paylaşımı üzerine harekete geçen Fenerbahçe taraftarının Obi Mikel’in karşılaşma sonrası paylaştığı fotoğrafın altında 3000’e yakın mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu mesajlar arasından hakaret, küfür, ırkçılık ve tehdit içerikli mesajları ayıklayan Trabzonspor avukatları titiz bir çalışma sonrası bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek dosya hazırladı.

10 yıl süreyle İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Afrika Kupası şampiyonluğu, 6 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Lig şampiyonluğu bulunan dünya yıldızı Obi Mikel, futbol kariyeri boyunca ilk kez karşılaştığı bu olay sonrası tepkisiz kalamadı. Trabzonspor avukatlarıyla temasa geçerek sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve ırkçı söylemlerde bulunan kişileri tespit ettiren Mikel, sürecin ardından adli mercilere başvuru yapacak.

(İHA)

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