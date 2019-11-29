Trabzonspor'un transferde ilk hedefi Antalyaspor'dan Nazım Sangare

Süper Lig'de futbolu ve aldığı sonuçlar ile şampiyon adayları arasına giren Trabzonspor Ocak'taki ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Bordo-Mavililer sağ bek Perreira'nın alternatifini de Antalyaspor'da buldu.Kırmızı-Beyazlı takımın Almanya doğumlu milli sağ beki Nazım Sangare ile görüşen Karadeniz ekibinin kurmayları ondan olumlu yanıt aldı.

Trabzon'un Sangare için Aralık sonuna doğru Antalya ile masaya oturmayı ve makul bir ücretle bu oyuncuyu renklerine katmayı planladığı öğrenildi.

(Star)