Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırayı Ndiaye aldı

Ocak ayında nokta atışı yaparak 1-2 oyuncu alacak olan Bordo-Mavililer’in listesinin ilk sırasında yer alan futbolcu belli oldu. Trabzonspor’un gözdesi, bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray formasını da giyen ve şu anda Stoke City’de oynayan Badou Ndiaye. The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City’nin Badou Ndiaye’nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor’un 48 saat içerisinde Ndiaye’yi Türkiye’ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceği bilgisine yer verildi. (Star Spor)