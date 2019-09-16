Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti

  • Bist 100
    102668
  • Dolar
    5,7263
  • Euro
    6,3409
  • Altın
    272,7770
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Miras bırakılan değerleri daha da ileri taşımak için çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Miras bırakılan değerleri daha da ileri taşımak için çalışıyoruz
İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında? İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında?
Kazakistan Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararından memnun Kazakistan Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararından memnun
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor
İstanbul’da alkollü sürücü terörü! Taksideki kadın korkudan bakın ne yaptı! İstanbul’da alkollü sürücü terörü! Taksideki kadın korkudan bakın ne yaptı!
Eski Google çalışanından istifa sonrası dikkat çeken: Yapay zekalı silahlar savaş başlatabilir Eski Google çalışanından istifa sonrası dikkat çeken: Yapay zekalı silahlar savaş başlatabilir
Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Bilim Seyyahları, 19. etkinliğini tamamladı Bilim Seyyahları, 19. etkinliğini tamamladı
Zara'dan evlilik açıklaması Zara'dan evlilik açıklaması
Kenan İmirzalıoğlu’na haftalık 250 bin TL'lik yeni teklif Kenan İmirzalıoğlu’na haftalık 250 bin TL'lik yeni teklif
Teknofest ulaşım nasıl, Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ne zaman 2019? Teknofest ulaşım nasıl, Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ne zaman 2019?
Beşiktaş'ta yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti Beşiktaş'ta yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti
Demirören'in yeniden Beşiktaş başkanlığına aday olacağı iddia edildi Demirören'in yeniden Beşiktaş başkanlığına aday olacağı iddia edildi
Beyoğlu’nda marketten para çalan hırsız sert kayaya çarptı Beyoğlu’nda marketten para çalan hırsız sert kayaya çarptı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
TSK ve MİT'ten Irak'ta ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten Irak'ta ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Marketten para çalan hırsız neye uğradığını şaşırdı! Marketten para çalan hırsız neye uğradığını şaşırdı!
Sarıkamış’ta boz ayı ailesi görüntülendi Sarıkamış’ta boz ayı ailesi görüntülendi
Adana'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti Adana'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Göcek’te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı Göcek’te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:45:08 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:46:56

Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor'un rakibi olan Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta iki takımın da golleri penaltıdan geldi. Müsabakanın 15. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Real Betis, 73. dakikada Joaquin Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirirken, maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi takımda 25. dakikada William Silva de Carvalho, 94. dakikada da Lorenzo Moron kırmızı kart gördü.

La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Real Betis ise 4 puanla 15. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe-Trabzonspor karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü oynanacak.

- Sevilla liderlik koltuğuna oturdu

La Liga'da tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

Haftaya 9 puanla lider giren Atletico Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Sevilla, deplasmanda Alaves'i 1-0 yenerek, 10 puanla ligde ilk sıraya yükseldi.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ