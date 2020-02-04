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04 Şubat 2020 Salı 10:28:22 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 10:29:21

Trabzonspor'un kupada konuğu Erzurumspor! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'un eksikleri

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote

Yeniden Kupadalar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

(Sporx)

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