Trabzonspor'un kritik haftası

GÜNEŞ

■ UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar, Süper Lig'de de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu 180 dakikalık virajdan kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Önce yarın Krosnadar ile ya devam ya tamam maçına çıkacak olan Fırtına, daha sonra da sahasında lider Alanyaspor’u ağırlayacak. Karadeniz temsilcisinin çıkacağı bu zorlu iki müsabaka, takımın seyrinde büyük rol oynayacak. Karadeniz ekibi taraftarı önünde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp, yarıştan kopmayacağının sinyalini vermek istiyor.