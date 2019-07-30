Trabzonspor'un istediği Chidozie Awaziem: Kulübümle anlaşın, gelmeye hazırım

AWAZİEM GELMEYE HAZIR

Portekiz temsilcisi Porto bu oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Trabzonspor kurmaylarının satın alma opsiyonu ile Awaziem’i kiralamak isedikleri Portekiz basınında yer aldı. Türk kulübünün teklifini yapıp beklemeye geçtiği kaydedildi. Awaziem’in ise Türkiye’de futbol oynamaktan memnun olduğu, Trabzonspor’a ise sıcak baktığı, “Kulübümle anlaşın. Benden yana sorun çıkmaz” dediği öğrenildi.

AWAZİEM OLMAZSA İVANİLDO

Awaziem’in olmama ihtimaline karşılık Trabzonspor, Sporting Lizbon’da forma giyen 1.94 metrelik stoper Ivanildo Jorge Mendes Fernandes için de kulübüyle temasa geçti. 23 yaşındaki Yeşil Burun Ada asıllı Portekizli oyuncu için de kiralama teklifinde bulunuldu. Sporting’in Trabzonspor’a “Borservisiyle verelim” önerisinde bulunduğu, Karadeniz ekibinin ise konuyu teknik patron Ünal Karaman’a soracağı belirtildi.

(Star)