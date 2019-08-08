Trabzonspor'un forma reklam filmini dünya izledi!

Trabzonspor, resmi internet sitesinde tanıtım filmiyle ilgili açıklamada bulundu. Filmin futbolseverler tarafından beğenerek izlendiği belirtilen açıklamada, " Yurtiçi ve yurtdışından milyonlarca futbolseverin beğenerek izlediği, on binlercesinin sosyal medyada paylaştığı ve övgüyle söz ettiği filmimiz sadece twitter üzerinden 11 milyondan fazla görüntülenme aldı. Veri analiz şirketi Adbaint ve The Brand Age dergisinin birlikte hazırladıkları rapora göre tanıtım filmimizin potansiyel görüntülenmesi 851 milyon. Bu, yine Türkiye’de çekilen forma tanıtım filmleri arasında en yakın rakibin potansiyel görüntülenmesinin 23 katı bir rakama denk düşüyor. Aynı rapora göre, tanıtım filmimizin konuşulma hacmi yüzde 89 iken, diğer kulüplerin tanıtım filmlerinin toplamı ise yüzde 11’lik payı oluşturuyor. Gri forma tanıtım filmimizin yarattığı bu duygusal etki, gelenekselden evrensel olana ulaşma noktasında Trabzonspor’un misyon ve ilkeleri ile örtüşürken, Trabzonspor Medya Ekibi olarak bizleri de ziyadesiyle gururlandırıyor! Bizimle futbolun ortak dilinde buluşan ve bu güzelliği paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz!" denildi.