Trabzonspor'un bileğini bükmek çok zor

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayla yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde 16 maçtır mağlup olmayan Bordo-Mavililer, deplasmanda da 225 gündür yenilmiyor. Fırtına, ligde en son deplasman mağlubiyetini 10 Şubat’ta Galatasaray karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Trabzonspor, o tarihten bu yana oynadığı 9 deplasman maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin bu sezon oynadığı 2 deplasman karşılaşması da eşitlikle sonuçlandı.