Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor

2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi´nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 15 Ağustos´ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Letna Stadyumu´nda TSİ 19.00´da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu´ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.

İDEAL 11´E YAKIN KADRO

20 kişilik kadro ile Prag´a giden Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta geçen yılki ideal 11´ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman´ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel´e ilk 11´de görev verebileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR´UN SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11´İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim

CEZALI: Yok (DHA)