Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Avrupa kupalarında 3 yıl aradan sonra bu sezon mücadele edecek olan Trabzonspor, 3üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi´nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 15 Ağustos´ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Letna Stadyumu´nda TSİ 19.00´da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu´ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.
İDEAL 11´E YAKIN KADRO
20 kişilik kadro ile Prag´a giden Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta geçen yılki ideal 11´ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman´ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel´e ilk 11´de görev verebileceği kaydedildi.
TRABZONSPOR´UN SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11´İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban
SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim
CEZALI: Yok (DHA)
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