Trabzonspor'un 2 milyon Euro teklif yaptığı Ivan Santini için Anderlecht 3 milyon Euro talep ediyor
Trabzonspor, Ivan Santini ısrarını sürdürüyor... Bordo-Mavililer forvet transferinde ilk sıraya aldıkları Anderlecht'in Hırvat futbolcusu için Belçika kulübüne 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak Anderlecht 3 milyon Euro’da direniyor.
İstenen rakamı çok bulan Bordo-Mavili yöneticiler küçük bir iyileştirme kararı aldı. Ancak bu rakamın 2 milyon 200 bin Euro'yu aşmayacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Hırvat oyuncunun 3 yıllık sözleşme yapılırsa fikir değiştirebileceği öğrenildi. Yönetim alternatif isimlere de bakıyor.
39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI
Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.
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