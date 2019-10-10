10 Ekim 2019 Perşembe 09:27:06 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:31:03
Trabzonspor'u yabancı futbolcuları taşıyor
GEÇEN sezon Süper Lig’de yabancı oyuncularından en iyi verimi aldığı dönemi yaşayan Trabzonspor’da, lejyoerlerin katkısı bu sezon da devam ediyor.
STAR
Trabzonspor bu sezon lig ve Avrupa’da 22 gol atarken, bunların 19’unu yabancılar filelere gönderdi. Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2’şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1’er gol kaydetti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT