Trabzonsporlu Donis Avdijaj'a Süper Lig'den iki talip
Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Donis Avdijaj'a Süper Lig'den iki talip çıktı.
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanmak için Antalya'ya giderek kampa girdi. Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in belirlediği kamp kadrosunda Donis Avdijaj yer almadı.
İzinli olan ve takımda düşünülmeyen Avdijaj'ın kulüp bulması istenilirken Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Kayserispor'dan teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'un transferde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.
Öte yandan Konyaspor'un da Avdijaj'ı gündemine aldığı belirtilirken, kısa süre içerisinde Trabzonspor'a teklif yapılacağı ortaya çıktı.
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