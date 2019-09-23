Trabzonspor'dan yeni sponsorluk anlaşması

QNB Finansbank ile forma kol sponsorluğu için anlaşmaya varan Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Finansbank ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. QNB Finansbank logosu profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir."