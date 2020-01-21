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21 Ocak 2020 Salı 15:29:20 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:32:29

Trabzonspor'dan TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması

Trabzonspor Kulübü, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Trabzonspor Kulübü, TAB Gıda ile işbirliği anlaşması yaptı.

Trabzonspor'a özel menüler çıkaracak olan Burger King'in yanı sıra Arbys, Usta Dönercim, Usta Pidecim, Sbarro ve Popeye firmaları Trabzonspor'a özel ürünler hazırlayacak ve bu ürünler üzerinden bordo-mavili kulübe gelir sağlanacak.

Trabzonspor ile işbirliği hakkında açıklamalarda bulunan TAB Gıda CEO'su Caner Dikici: "Trabzonspor ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının süresi 5 yıllık. Restoranlarımızda Trabzonspor için hazırlanmış özel ürünler olacak ve bu ürünlerin satışında Trabzonspor Kulübü de gelir sağlayacak" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Sponsorluk yaptıktan sonra parayı alıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyoruz. Sponsorluk anlaşması yaptığımız firmalara değer katmak istiyoruz. Yaptığımız anlaşma hem TAB Gıda hem de Trabzonspor adına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşması hakkında konuşan Ağaoğlu: Bir restaurantta 1000 TL'lik satış yapılacaksa bunun %7'si Trabzonspor'un kasasına girecek, bu sebeple ne kadar çok restaurantta Trabzonspor ürünleri satılırsa bizim de gelirimiz o kadar yüksek olacak" şeklinde konuştu.

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