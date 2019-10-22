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22 Ekim 2019 Salı 09:11:47 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 09:48:00

Trabzonspor'dan resmi açıklama: Uğurcan Çakır'a resmi teklif var

Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu. Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak Gaziantep FK maçında yaptığı kurtarışlarla adından oldukça söz ettirdi.

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 77'lik kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor. Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti. Uğurcan 14 resmi maçta 19 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı. Performansıyla milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren genç kaleci ile ilgili Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu'ndan açıklama geldi. İşe detaylar...

Uğurcan Çakır'a 'Liverpool'dan transfer teklifi geldi mi?' sorusuna Bülbüloğlu, "Uğurcan'a transfer teklifi mutlaka geldi. Takım ismi vermek istemiyorum." cevabını verdi. Önder Bülbüloğlu, "Gaziantep maçında güzel bir sonuç elde ettik, serimiz devam ediyor, çok mutluyuz. Yarışmacı bir takımız, hedefimiz her zaman yukarılarda olmak. Çok iyi mücadele ediyoruz. Benim için önemli bir konu da camiamızın birleşmesi. Yeni yapılanmamız da herkesi mutlu ediyor. Şampiyonluk için konuşmak şu anda çok zor." 

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