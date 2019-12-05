Trabzonspor'dan Galatasaray'a dikkat çeken gönderme
Trabzonspor sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ifadeleriyle paylaştığı bir video ile çizgi karakterler üzerinden futbol kurallarını tanıttı. Bordo mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren bordo mavililer sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Videoda çizgi karakterlerle futbol kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.
Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!! pic.twitter.com/RMDXHLrnxB— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 4, 2019
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