Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı

Trabzonspor transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı… Harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu, bordo-mavililerin radarına girdi. Hem orta saha hem de takımın en çok ihtiyaç duyduğu mevki olan sağ kanatta oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu için teknik heyet olumlu rapor verirse, yönetim harekete geçecek.

BONSERVİSİ BENEVENTO'DA

Trabzonspor, bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Guilherme'nin kiralama sözleşmesinde bulunan '150 bin Euro'ya takımdan ayrılabilir' maddesini kullanacak. Oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun bu rakamı 40 bin Euro'ya kadar (260 bin TL) çektiği, Trabzonspor'un bu ücreti yatırdığı an transfer sonuçlandırabileceği öğrenildi.

Guilherme Malatyaspor'la bu sezon 26 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 18 (5 gol 6 asist) Türkiye Kupası'nda 4 (2 gol), Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmada oynadı.

(Sabah)