Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl aldığı iki haftalık cezaya yapılan itirazın yeniden değerlendirilmesi sonucu Sturridge'in futboldan men cezasının 4 aya çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezasının da 150 bin sterlin olarak güncellendiği belirtildi.

Yasağın dünya çapında geçerli olduğu ifade edilirken iki haftalık cezasını geçen yıl çeken Sturridge'in 4 aylık men cezasını 17 Haziran'da tamamlayarak sahalara döneceği duyuruldu.

Sturridge, geçen yıl 18 Temmuz'da verilen kararla 4'ü ertelemeli olmak üzere 6 haftalık men cezası almıştı. İngiliz oyuncu, ertelemenin ardından çektiği iki haftalık cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmıştı.

Geçen yıl Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenmişti. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sturridge'in İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacağı üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.

AA