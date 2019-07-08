Sıcak gelişme! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı! Buna göre, futbolcuya 150 bin euro fesih bedeli ödenecek!
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadesine yer verildi.
İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti. (AA)
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