Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığı resmen açıklandı

Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İşte bordo mavili ekipten Kamuoyunu Aydınlarma Platformu'na yapılan açıklama:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.