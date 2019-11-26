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26 Kasım 2019 Salı 10:06:57 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:09:06

Trabzonspor'da Ünal Karaman kasırgası esiyor

Bordo-Mavili takımla 12. haftayı 22 puanla 2. sırada kapatan Ünal Karaman, geçen sezon aynı dönemde 16 puanda kalmıştı. Trabzon bu sezon ise 6 puan daha fazla alıp, 4 gol daha çok attı.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Bordo-Mavili takımın başında geçen sezonun ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası 16 puan kazanabilen 53 yaşındaki teknik adam, bu sezon aynı dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan toplamayı başardı.

HEM ÇOK ATTI, HEM DAHA AZ YEDİ

Karadeniz ekibinde futbolcu, yardımcı antrenör, sportif direktör ve son olarak teknik direktör olarak görev yapan Karaman, sakatların çokluğu yüzünden yaşanan sorunlara rağmen takımını şampiyonluk yarışı içinde tutarken, gol yollarında da gelişim gösterdi. Şu ana kadar rakip fileleri 23 kez havalandırıp, kalesinde 13 gol gören Trabzon, geçen sezon aynı dönemde 19 gol atıp, 18 gol yemişti.

19 MAÇTA 26 OYUNCU KULLANDI

Karaman, Trabzon’un lig ve Avrupa’da çıktığı 19 maçta 26 oyuncu kullandı. Bordo-Mavililer’de Nwakaeme ve Sörloth bu 19 maçta forma giyerek her karşılaşmada görev alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu 18 maçla kaleci Uğurcan Çakır ve sol bek Filip Novak takip etti. Fıratcan Üzüm ve Koray Kılınç 3 maç, Serkan Asan 2 maç, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Muhammet Akpınar 1’er maç forma giydiler.

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