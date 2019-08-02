Trabzonspor'da stopere bir transfer daha

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Çarşamba akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen 1,94 boyundaki Ivanildo, sağlık kontrollerinin ardından anlaşmayı imzalamıştı.

Portekiz basını, oyuncunun Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan SPAL'ın da istediğini ancak Trabzonspor'un transferde sona geldiğini vurguladı.

Portekizli stoper, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Moreirense'de 26 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.