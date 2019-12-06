06 Aralık 2019 Cuma 10:23:34 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 10:24:57
Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı
Trabzonspor’un akşam antrenmanında Alexander Sörloth sakatlandı.
Basına kapalı yapılan antrenmanda Shörloth, ikili mücadele ayak bileğine aldığı darbenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı. Oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Norveçli golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. (TRT Spor)
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