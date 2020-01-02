Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor

Yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü form tutamayan Nijeryalı Ogenyi Onazi'den kendisine takım bulması istenmişti.

Ancak tecrübeli orta sahanın hâlâ bir kulüple anlaşmaması nedeniyle Trabzon yönetiminin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

NDİAYE TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Trabzonspor formasını giyerek transferini duyuran Ndiaye, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada 29 yaşındaki orta saha için anketler düzenlenirken, "Takıma çok faydalı olur" yorumları yapıldı.

(Sabah)