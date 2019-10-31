Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak hafta sonu sahada
Trabzonspor'da sakatlıkları büyük ölçüde geçen Abdülkadir Parmak ve John Obi Mikel'in Göztepe maçında takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'a Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan güzel haber geldi. Başakşehir maçında forma giyemeyen iki yıldızın tedavilerinin tamamlanma aşamasında olduğu ve Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.
Sağlık ekibinden gelen güzel haber teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. Eksikler nedeniyle ideal 11'ini oluşturmakta güçlük çeken Karaman'ın, Göztepe karşılaşmasında Sosa-Mikel-Abdulkadir üçlüsüne dönmesi bekleniyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun yokluğunda Medipol Başakşehir maçında orta sahada Sosa'nın yanında Doğan ve Kamil'e görev vermişti. Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan diğer futbolcular Onazi ve Ekuban'ın Kasım ayı sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.
(Sabah)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fatih Terim; Ryan Babel, Donk ve Lemina'nın skandal görüntüleri sonrası kararını verdi
- Danimarka'dan çirkin kampanya! 'Vatan size minnettar tişörtlerini Fenerbahçe yönetimi zorla giydirdi'
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can Kahveci teklifi: Miha Zajc + Mehmet Ekici + 2 milyon Euro
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca için girişimlere başladı
- Falcao Real’e