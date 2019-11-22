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22 Kasım 2019 Cuma 13:59:49 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 14:02:26

Trabzonspor'da Jose Sosa forma için hazır

Obi Mikel lige verilen arada sakatlığını tamamen atlatırken, Jose Sosa da takımla çalışmaları sürdürüyor.

Milli arayı oldukça iyi geçiren Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Cumartesi günü Başkent ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak Fırtına'da yıldızlar göreve hazır...

Norveç Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, oldukça formda ve moralli döndü. Obi Mikel lige verilen arada sakatlığını tamamen atlatırken, Jose Sosa da takımla çalışmaları sürdürüyor.

Sturridge belirsiz

Hafif ağrısı olmasına rağmen, "Oynamaya hazırım" diyen Sosa, Ankaragücü karşısında yine Bordo-Mavili ekibe liderlik edecek.

Teknik direktör Ünal Karaman, Alexander Sörloth, Obi Mikel ve Sosa'yı Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'e koyacak. 2 aylık sakatlıktan yeni dönen Ekuban'ın riske edilmesi beklenmiyor. Sturridge'le ilgili karar ise bugün verilecek. İngiliz yıldız kafilede olacak ama 11'e girip girmeyeceği belirsiz.

(Star)

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