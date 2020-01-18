18 Ocak 2020 Cumartesi 14:31:16 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:31:57
Trabzonspor'da gündem Bilal Başacıkoğlu
Trabzonspor, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Donis Avdijaj ile yollarını ayırmak üzere olan ve yerli kontenjanını arttırmak isteyen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi.
Bordo-mavili takıma son olarak Kayserispor'da forma giyen ancak takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi.
Kanat oyuncusu konusunda alternatif sorunu yaşayan bordo - mavililer, Bilal Başacıkoğlu'nu değerlendiriyor.
(Sporx)
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