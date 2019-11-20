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20 Kasım 2019 Çarşamba 11:54:33 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:56:09

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük endişe

Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da 3 yıldız kart sınırında

TM Dijital Haber Merkezi

Rüya gibi biten milli maçlar arasından sonra gözler yeniden Süper Lig’e çevrilirken, Başakşehir ve Göztepe karşısında 5 puan kaybeden Trabzonspor’un Alanyaspor’u tek golle devirmesi Karadeniz Fırtınası’nı zirve yarışında tuttu.

Nwakaeme alarmı

25.dakikada Abdülkadir Parmak’ın kırmızı gördüğü, fakat 67.dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek 3 puanın sahibi olan Trabzonspor her ne kadar Ankaragücü deplasmanında kötü sürpriz yaşamak istemese de Ünal Karaman ve öğrencilerinin aklının bir tarafında Galatasaray maçının olduğu belirtildi. Lider Sivasspor’un sadece 2 puan gerisinde olan Bordo mavililerde Ankaragücü maçı öncesi Anthony Nwakaeme alarmı verilirken, tecrübeli teknik direktör Karaman’ın Nijeryalı yıldızla sık sık görüştüğü ifade edildi.

Sosa ve hosseini de kart sınırında

Şu ana kadar oynadığı 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen Nwakaeme’nin 3 sarı kartı bulunurken, 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray maçı öncesinde kart konusunda uyarıldığı kaydedildi. Takımın en etkili silahlarından biri olan Nijeryalının oyun içerisinde sakin kalmasını isteyen Ünal Karaman’ın golü erken bulup rahatlama planları yaptığı bildirilirken, Anthony Nwakaeme’nın yanı sıra Hosseini ve Jose Sosa’nın da kart sınırında olması teknik heyeti kaygılandırdığı ifade edildi.

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