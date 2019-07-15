Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin'in, üstlendiği Futbol Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Şahin, dilekçesinde, "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum." ifadelerine yer verdi. (AA)