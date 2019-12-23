Trabzonspor'da favori Tosic plase Chesmi

Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye ile 6 aylığına el sıkışan Bordo-Mavililer’in savunma hattına da Dusco Tosic ile Roozbeh Cheshmi’den birini düşündüğü ortaya çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın stoper için ilk tercihi Çin’de kariyerini sürdüren Beşiktaş’ın eski Sırp yıldızı Tosic. Bu oyuncunun olmaması durumunda rota İran’da Esteghlal’den Hosseini’nin eski takım arkadaşı Cheshmi’ye döndürülecek.

(Star)