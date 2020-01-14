Trabzonspor'da Donis Avdijaj'a transfer izni
Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Donis Avdijaj transfer görüşmeleri için izin aldı ve antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen taktik antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj'ın katılmadıkları, Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, çarşamba akşamı yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(AA)
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