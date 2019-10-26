26 Ekim 2019 Cumartesi 10:19:43 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:31:38
Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci
Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya alınmayan Daniel Sturridge'den, Başakşehir maçı öncesi Karadeniz ekibine sevindirici haber geldi.
AKŞAM
TRABZONSPOR’DA adale sertliği nedeniyle Krasnodar karşılaşmasında oynamayan İngiliz yıldız Sturridge’nin, Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.
Tedavisi devam eden oyuncu pazartesi oynanacak maç için yarın kafileyle birlikte İstanbul’a gelecek.
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