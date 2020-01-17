Trabzonspor'da Daniel Sturridge seferberliği

Hafta boyunca çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren başarılı oyuncunun tedavisi tüm hızıyla devam ediliyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncunun yetiştirilmesini istiyor.

Durumu belirsizliğini koruyan forvetle ilgili son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.

(Takvim)