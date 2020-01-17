17 Ocak 2020 Cuma 12:38:55 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:39:36
Trabzonspor'da Daniel Sturridge seferberliği
Sezonun ikinci yarısında ilk maçını Kasımpaşa'yla oynayacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyunculardan Daniel Sturridge için seferberlik ilan edilmiş durumda.
Hafta boyunca çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren başarılı oyuncunun tedavisi tüm hızıyla devam ediliyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncunun yetiştirilmesini istiyor.
Durumu belirsizliğini koruyan forvetle ilgili son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.
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