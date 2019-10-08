Trabzonspor'da Caleb Ekuban geri dönüyor

Geçtiğimiz ay idman sırasında stoper Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Trabzonspor'dan edinilen bilgilere göre de Ganalı futbolcunun sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

Alçısı çıkarılan 25 yaşındaki golcünün, yaklaşık olarak 10 gün içerisinde takım ile birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Bu sezon 7 maça çıkan Ekuban, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

(Fanatik)