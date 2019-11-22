Trabzonspor'da bir iyi bir kötü haber
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandı.
Takım kaptanı Jose Sosa kafilede yer alırken, sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge, Filip Novak ve Abdurrahim Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo - mavililerin Ankaragücü kafilesi şu şekilde;
Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Koray Kılınç
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