Trabzonspor'da alkışlar Daniel Sturridge'e

Çaykur Rizespor

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maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen Daniel Sturridge, milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor.

30 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman'ın takıma yarına kadar izin vermesine rağmen ekstra çalışmalarla açığını kapatmayı hedefliyor.

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Yeni transferler Fıratcan, Doğan, Avdijaj, Sörloth, Sturridge, Campi, Fernandes, Obi Mikel ve Yusuf Sarı bugüne kadar süre almayı başardı. Ahmet Canbaz ve kaleci Erce Kardeşler ise henüz forma giymedi. Ünal Karaman bu futbolcuları sürekli A takım kadrosunda tutarken Erce Kardeşler, Uğurcan'ın performansı nedeniyle oynayamadı. Ahmet ve Erce'nin Türkiye Kupası'nda görev yapması bekleniyor.

PARMAK'IN GOLÜ UEFA'DA

Abdulkadir Parmak'ın 2-2 biten Basel maçında attığı muhteşem gole UEFA da kayıtsız kalmadı. UEFA'nın resmi hesabından paylaşılan Parmak'ın golü binlerce beğeni aldı.

(Sabah)