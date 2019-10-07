Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un gol şovu devam ediyor!

Trabzonspor, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla yenen, perşembe günü Basel ile Avrupa maçında 2-2 kalan Fırtına dün Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 devirerek 12 puana çıktı ve 3. sıraya yükseldi.

Yoğun maç trafiğine ve eksik futbolcularına rağmen zirveye iyice yaklaşan Fırtına, milli ara sonrası eksiklerinin de dönmesi ile daha iddialı bir hale gelecek.

MÜTHİŞ SÖRLOTH

Bu arada dün bir gol atan ve Nwakaeme'ye asist yapan Alexander Sörloth, Süper Lig'de dört maçtır en az bir gole direkt katkı yapmayı başardı (3 gol, 2 asist). Bordo-mavili forma ile şu ana kadar 13 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 6 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaparak harika bir istatistik elde etti. Sörloth maç sonrası, "Bu ağır şartlar altında oynamak zordu. İkinci yarıda iyiydik ve çok mutluyum" dedi.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Hem Trabzonspor kalecisi Uğurcan hem Rizespor kalecisi Gökhan müthiş oynadı. 5. ve 45+1'de Nwakaeme'nin vuruşlarını Gökhan harika çıkardı. Uğurcan ise 9'da Boldrin'in, 56'da Melnjak'ın kafa vuruşu ve karşı karşıya Oğulcan ile Samudio'nun vuruşlarını önledi.

FIRTINADA FIRTINA

Çaykur Rize-Trabzonspor maçı öncesi Rize'de şiddetli yağış başladı. Saatlerce süren yağmur, karşılaşma boyunca da durmadı. İnanılmaz yağmur futbolcuları çok zorlarken, zemin ve drenaj sisteminin çökmemesi ise geçer not aldı.

(Sabah)