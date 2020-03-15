Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Süper Lig'in 26. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bordo mavili takımda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Abdülkadir Ömür karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak genç futbolcu, 72. dakikada sakatlanarak büyük bir üzüntüyle saha kenarına geldi. Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna Badou Ndiaye girdi.