15 Mart 2020 Pazar 19:49:25 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 19:51:33
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Trabzonspor'da uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 26. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bordo mavili takımda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Abdülkadir Ömür karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak genç futbolcu, 72. dakikada sakatlanarak büyük bir üzüntüyle saha kenarına geldi. Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna Badou Ndiaye girdi.