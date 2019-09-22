22 Eylül 2019 Pazar 13:02:03 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 13:10:12
Trabzonspor'a Sivasspor maçı öncesi Sturridge şoku
Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu:
Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu:
"Sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FH tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir."
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