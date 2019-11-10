Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber

Sakat oyuncuları yüzünden büyük zorluk yaşayan Karadeniz ekibinde Abdülkadir Parmak, Alanyaspor ile oynanan mücadelenin 25. dakikasında rakip oyuncunun bileğine bastığı için direkt olarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Genç oyuncunun bu kart sonrası en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

GALATASARAY MAÇINDA OLMAYABİLİR

Kurallar gereği direkt kırmızı kartın cezasının iki maç olduğu düşünülürse, Abdülkadir'in önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçının yanı sıra 13. haftadaki Galatasaray maçında da forma giyememesi bekleniyor.