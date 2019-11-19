Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den müjdeli haber

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden şu ana kadar bekleneni veremeyen Daniel Sturridge, bu kez sahalara iddialı dönüyor.

Lige verilen milli arada ülkesinde tedavi olan ve sakatlığı tamamen geçen oyuncu, Trabzon'da hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankaragücü maçında hocasının görev vermesi halinde sahada yerini alacak.

Yıldız oyuncunun Trabzon'da son bir kez kontrollerinin de yapılacağı bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yıldız oyuncuyu almak önemli değil, onun oynayabileceği iklimi hazırlamak çok daha önemli" diyerek, Sturridge'nin üzerine titrediklerini bildirmişti.

Sturridge ise Karaman'a, "Hocam takımın şu anda bana ihtiyacı var. Sakatlıktan yeni çıktım ama bu benim için mazeret olamaz. Oynamak ve Trabzonspor'un galibiyetine katkı sağlamak istiyorum" dedi.