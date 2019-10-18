Trabzonspor'a 14 milyon liralık gelir

STAR

TRABZONSPOR’DA kombine bilet keyfi. Bordo-Mavili yönetim yaptığı açıklamayla satışa çıkartılan tüm kombinelerin taraftarlar tarafından tüketildiğini duyurdu. Açıklamada, “2019-20 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” Kulübün kasasına ise 33 bin kombine satışından 14 milyon liralık bir gelir girdiği ifade edildi. 33 bin kombinenin satılmasıyla bundan sonraki maçlarda taraftarlar için sadece 5 bin biletin satışa çıkartılacağı da vurgulandı.