19 Temmuz 2019 Cuma 11:36:46 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:38:22
Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile anlaşan Zargo Toure'nin sözleşmesinin 100 bin Euro'ya karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.”
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