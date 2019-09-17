Trabzonspor’un İkinci Başkanı: Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzon’da fatura hakem Mete Kalkavan’a çıktı. 2. Başkan Ertuğrul Doğan, resmi siteden yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kalkavan’ın yediğimiz golün öncesinde Sturridge’e yapılan müdahaleye faul vermemesi ve VAR’dan bu pozisyonun izlenmesine bile gerek duyulmaması yaşananları ‘operasyon’ boyutuna taşımıştır.”

HAKKIMIZI SONUNA DEK ARAYACAĞIZ

“Yine aynı maçın 34. Dakikasında Obi Mikel’e taç çizgisi üzerinde yapılan kasti faul de kasıtlı bir şekilde es geçilmiştir. Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir. Trabzonspor’u hakem hatalarıyla yıldırmaya çalışanlar şunu bilsin ki; camiamızla birlikte hakkımızı sonuna kadar arayacağız.”

HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLSİN

“Bizler Türk futbolundaki adaletli bir yönetim için yine her türlü mücadeleyi vermeye hazırız! Zaman zaman bu tür bilinçli operasyonlara maruz kalan, alın teri sayısız kez masa başı kirli oyunlarla gasp edilmeye çalışılan Trabzonspor, alışılmış tezgahlara prim vermeyecektir. Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor’un hakkını çalma dönemi bitmiş, hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!” (Star)