Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı için Krasnodar'a gitti
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Krasnodar deplasmanına 9 eksikle gidiyor.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Krasnodar'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavili kafile, Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Krasnodar'a hareket etti.
Sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Sosa, Sturridge, Mikel'in yanı sıra dinlenmesi amacıyla Pereira kafilede yer almadı.
Öte yandan, teknik direktör Ünal Karaman, altyapıdan Kağan Moradaoğlu, Serkan Asan, Kerem Baykuş ve Muhammet Akpınar'ı kadroya dahil etti.
Buna göre Trabzonspor'un Krasnodar kafilesi, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Avdijaj, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Sörloth, Muhammet Akpınar'dan oluştu.
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