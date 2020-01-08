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08 Ocak 2020 Çarşamba 17:07:11 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:08:13

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den Anderson Talisca açıklaması

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ilk açıklamalarını Bursaspor maçı sonrası yaptı. Hüseyin Çimşir, mücadeleyi değerlendirdikten sonra ayrılan Ünal Karaman, yapılacak transferler ve şampiyonluk hedefleri hakkında da konuştu.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, golsüz sona eren Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman, transferler ve şampiyonluk hedefleri hakkında konuşan Çimşir çarpıcı ifadeler kullandı.

Hüseyin Çimşir, "Bursa benim için önemli bir şehir, şampiyonluk yaşadığım şehir bu ayrı bir duyguydu. Eksiklerimiz var bunları görme açısından önemli bir maçtı. Eksikleri en kısa sürede ortadan kaldırıp lige ve kupaya hazır olmak ilk amacımız. Karma bir takım yaptık hem tecrübeli hem de genç arkadaşları görme açısından önemliydi. Güzel bir maç oldu. En hazır şekilde lige başlamak istiyoruz.  "ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk hedefimiz her zaman var"

"Baskı her yerde olur özellikle Trabzonspor'da her zaman olur. İkinci yarıdan beklentimiz şu anki konumun üstüne çıkmak. Şampiyonluk hedefimiz her zaman var. Elimizden ne geliyorsa bunu yapmak için çalışıyoruz. Hikayesi okunan bir takım olmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarla el elele verip, hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz."

"Ünal hoca benim ağabeyim"

"Ünal hocanın 1,5 yıldır yardımcı antrenörlüğünü yaptım ama daha önceden taşınıyoruz. Öncelikle takım arkadaşım, kaptanım ayrıca Ümit Milli Takım'da teknik direktörümdü. Benim sadece antrenör olarak değil oyuncu olarak beraber zaman geçirdiğim bir ağabeyimdi. Yolu, bahtı açık olsun. Bu arada başkanıma teşekkür ederim. Beş yıldır yardımcı antrenörlük yapıyorum ama yönetim kurulu ile başkanın bana olan güveni önemli"

"Transfer planımız vardı"

"Ünal hoca ile çalışırken de bir transfer planımız vardı. Devre arasında transfer yapmak kolay değil hem maliyeti hem de oyuncunun buraya gelme durumu var. Mevcutlara rekabet sağlayacak bir oyuncu olsun istiyoruz. "

"Talisca gibi oyuncuyu herkes ister ama.."

Hüseyin Çimşir, "Anderson Talisca, herkesin bildiği bir oyuncu ama benim bildiğim 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken Çin'e gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum, ekonomik açıdan bizimle ne olur bilemiyorum ama oyunculuk açısından Talisca herkesin istediği bir oyuncudur. Ben transfer edilmesini çok gerçekçi görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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