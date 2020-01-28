Trabzonspor tecrübeli stoper Theophile-Catherine'yi gündemine aldı

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne düşük bir satın alma bedeli öneren bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Daha önce Rennes, Cardiff ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, esas mevkiinin stoper olmasına rağmen savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor.

(Sabah)