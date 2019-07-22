Trabzonspor tarihinin en çok forma satılan günü

Fırtına, yöresel motiflerle bezeli 3. formasını muhteşem bir video ile tanıtmıştı.

Trabzonsporluların gözyaşlarını tutamadığı bu video kısa sürede yurt dışında da yayıldı. Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, bu videoyu 19.4 milyon takipçisiyle paylaşınca ise herkesin haberi oldu. Bir anda popüler olan formaya ilgi de giderek büyüdü. İş insanları, yöneticiler, şehrin ileri gelenleri gri formayı adeta kapıştı. 24 saat içinde tam 15 bin forma satıldı. Trabzonspor tarihinde en fazla forma satılan gün oldu.

Avrupa'nın ünlü siteleri videoyu paylaşmayı sürdürürken, Trabzonspor yönetimi de gri formaya olan bu ilgiyle 150 bin hedefini bulacaklarını belirtti.

(Fotomaç)